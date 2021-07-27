Звезда канала 1+1 заснул на собственной свадьбе с финалисткой "Холостяка" Юлией "Зайкой"

Вероятно, у Богдана Юсипчука была тяжелая рабочая неделя.

Ведущий программы "ЖВЛ", обладатель титула "Самый красивый мужчина мира" Богдан Юсипчук удивил всех, женившись на финалистке "Холостяка-11" Юлие "Зайке" Бельченко.

Вчера вечером пара отгуляла уютную свадьбу в одном из заведений под Киевом. Однако, в определенный момент, Юсипчук случайно заснул. О чем рассказал на странице в Instagram.

Звезда канала 1+1 разместил в фотоблоге видео, на котором его невеста возмущается, пока он заснул на одной из фотозон. Интересно, что рядом с женихом лежал огромный букет роз.

"Немножко закулисья ... За пол часа до события ..." — подписал снимок уставший жених.

Напомним, что вчера Богдан Юсипчук удивил всех, объявив, что женится. Ведущий до последнего держал в тайне, кто же стал его избранницей. Позже звезда канала 1+1 сообщил, что пошел под венец с финалисткой шоу "Холостяк-11" Юлией "Зайкой" Бельченко. Счастливый жених также показал романтические фото со своей свадьбы.

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