Звезда кантри-музыки Брэд Пейсли поможет восстанавливать дома пострадавших от войны украинцев

Всемирно известный исполнитель кантри-музыки Брэд Пейсли присоединился к инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Многократный лауреат премий Academy of Country Music Awards и "Грэмми" стал послом платформы UNITED24. Он присоединился к направлению "Восстановление Украины".

Об этом после онлайн-встречи с Пейсли рассказал в своих социальных сетях Владимир Зеленский.

"Мы должны привлекать как можно больше известных людей, которые будут привлекать внимание к восстановлению пострадавших от войны домов для украинцев. Таким человеком стал всемирно известный исполнитель кантри-музыки, многократный лауреат премий "Грэмми" и Academy of Country Music Awards Брэд Пейсли. присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы UNITED24 и будет поддерживать направление "Восстановление Украины", — написал президент.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Музыкант также рассказал, что рад присоединиться к инициативе и помогать нашей стране. По словам Пейсли, он с начала войны искал способы, как поддержать Украину, поскольку считает, что американцы и украинцы очень похожи.

"Я не одинок в своем желании помочь Украине. Но, как и многие люди в Америке, до сих пор я не знал наверняка, как протянуть руку помощи из США. Мне очень удалось присоединиться к платформе, которая позволит это сделать. Как американец я вижу, какие мы похожи, сколько у нас общих ценностей с отважными украинцами, и я сосредоточу усилия на том, чтобы помочь украинским семьям восстановить свой дом и вернуться домой" — сказал артист.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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