Звезда "Карточного домика" Робин Райт раскритиковала США и заявила о переезде в другую страну

Звезда сериала "Карточный домик", популярная голливудская актриса Робин Райт переехала из США в другую страну.

Уже в течение нескольких лет знаменитость вместе со своим бойфрендом, архитектором Генри Смитом, проживает не в Америке. Пара арендует дом в Великобритании. За это время Райт сделала вывод, что там ей нравится значительно больше, чем в США. Из основных причин то, что в Великобритании больше свободы, меньше суеты и конкуренции. Более того, даже с едой, по мнению артистки, в Англии куда лучше, пишет The Sunday Times.

"Америка - это сплошное дерьмо... Мне нравится быть в этой стране (в Великобритании - прим. ред.). Здесь царит свобода собственного "я". Люди такие добрые. Они живут. Они не сидят в машине в пробке, не паникуют из-за телефонного звонка, не едят фастфуд. Это большая часть Америки - все наполнено спешкой, конкуренцией и скоростью", - говорит актриса.

