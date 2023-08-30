Звезда "Кавказской пленницы" Наталья Варлей высказалась о войне и выдала свою позицию

Российская актриса Наталья Варлей, которая сыграла главную роль в фильме "Кавказская пленница", высказалась о войне в Украине и выдала свою позицию.

В частности, с самого начала полномасштабного вторжения артистка выбрала молчаливую позицию. Однако недавно российские пропагандисты поинтересовались, что Варлей думает о войне, которую на территории Украины развязала страна-агрессор россия. На что артистка завуалированно ответила, что желает, чтобы "добро победило".

"Я уверена в победе добра над злом и разума — над безумием", — прокомментировала актриса.

Наталья Варлей / Фото: УНИАН

О позиции Варлей в войнах россии с Украиной несложно догадаться. Еще с 2014 года актриса яро поддерживает политику кремлевского диктатора путина. Артистка активно выступала за аннексию россией украинского полуострова Крым. В 2015 году Наталии Варлей запретили въезд на территорию Украины. Так что, скорее всего, артистка так и осталась путинисткой и поддерживает российское вторжение на территорию суверенной страны и оккупацию украинских земель.

Напомним, недавно другая российская актриса Наталья Антонова заявила, что хочет отправить сыновей воевать бок о бок с оккупантами. Кроме того, артистка возмутилась, что с ней не общаются актеры и продюсеры из Украины.

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