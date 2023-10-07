Российская актриса Наталья Варлей опозорилась своей историей о том, как ездила на территории временно оккупированного Донбасса.

Путинистка по всем правилам российской пропаганды рассказывает о том, как "восемь лет бомбили Донбасс" и распространяет нарративы кремля. Так, Варлей рассказала, как сама ездила на оккупированную Донбасс, правда, не вспомнила то ли в 2014, то ли в 2015 году.

"Донбасс все восемь лет просил, чтобы его защитили. Я помню, как они кричали "Россия!", но вошел Крым, а Донбасс остался в стороне. В 14-м или 15-м году у нас была одна из первых кинематографических групп "Мы тогда говорили, чтобы я посмотрела, потому что ребята из Украины говорили, что там цветут сады, войны нет. Но я увидела разрушенные села. Я была" в Дебальцево, я была в Донецке... От границы мы ехали в микроавтобусе и ребята сидели с автоматами, высунутыми наружу", — рассказала Варлей в интервью еще одному путинисту Вячеславу Манучарову.

Наталья Варлей / Фото: УНИАН

Рассказала актриса и историю о девушке из Дебальцево, с которой познакомилась во время своей поездки. По словам пропагандистки, девушка жаловалась на "укропов" и заявляла, что русскоязычное население насильно заставляют говорить на "мове".

"Я познакомилась с девочкой. Она сказала: "Я живу недалеко, приехала к своему парню. Потому что скоро 9 мая, укропы устроят провокацию". А я даже не знала, что есть "укропы". Она говорила: "Понимаете, я родилась русской и я говорю по-русски, почему я должна говорить на "мове"? Я за свой язык, за свою национальность, я могу здесь умереть. Мы с парнем возьмемся за руки и умрем здесь", — ошеломила своими выдумками Варлей.

Отметим, что впервые о своей пропутинской позиции Варлей высказалась в августе. Долгое время актриса умалчивала свою позицию, но догадаться, кого она поддерживает легко. Еще в 2014 году "Кавказская пленница" активно выступала за аннексию россии украинского полуострова Крым. А в 2015 году Натальи Варлей запретили въезд на территорию Украины.

Наталья Варлей

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