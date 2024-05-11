Звезда "Киборгов" Довженко высказался о причине развода с женой после 17 лет брака

Украинский актер Вячеслав Довженко, который играл в фильме "Киборги", высказался о причине развода с женой, актрисой Ксенией Баша.

Пара рассталась в далеком 2018 году. Тогда ходило немало сплетен, в том числе и о том, что причиной разрыва стал нынешний муж Ксении – актер Александр Форманчук. В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Довженко заверил, что его коллега по сцене здесь ни при чем. По словам актера, развод – это только их история с Ксенией.

"Это надо ей вопрос ставить, но я не думаю, что это стало разрывом наших отношений. Разорваны наши отношения – это наша история. Дальше мы живем и продолжаем жить", – отметил артист.

Вячеслав Довженко с бывшей женой и сыновьями

С бывшей Вячеслав Довженко отлично общается. Тем не менее, они прожили в браке 17 лет и имеют двух общих сыновей – Василия и Ивана. С новым мужем Ксении актер тоже знаком благодаря съемочной площадке. Однако Довженко говорит, что они не общаются вообще, ведь друзьями никогда не были.

"Мы достаточно хорошо общаемся. Те отношения, которые я поддерживаю, это касается Ксении и матери моих детей. Что касается Саши (нынешней муж Ксении Баша – прим. ред.), то мы никогда не были друзьями за кадром и сейчас ими не являемся. С Ксенией у нас бекграуд большой, дети. У нас просто нормальные отношения. Мы общаемся, советуемся, о чем-то договариваемся", – прокомментировал актер.

Напомним, Вячеслав Довженко сейчас тоже не одинок. Он находится в отношениях с женщиной, которая тоже связана с творческой профессией. Ранее артист рассекретил, как они познакомились и как начался их роман.

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