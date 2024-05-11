Звезда "Киборгов" Вячеслав Довженко рассекретил, как познакомился с возлюбленной и как начался их роман

Популярный украинский актер Вячеслав Довженко впервые рассказал, как познакомился с возлюбленной и как начинались их отношения.

Знаменитость встречается с женщиной, связанной с творческой профессией. Как признался Довженко в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", его с возлюбленной свела именно работа. Правда, искра между парой не сразу мелькнула. Первое их свидание оказалось неудачным. Впоследствии судьба снова свела влюбленных. На этот раз они уже поняли, что стоит попытаться построить отношения.

Вячеслав Довженко

"Мы познакомились на работе. Это было очень быстротечное свидание. Вообще, встретились и никакого впечатления друг о друге не оставили. То есть увиделись и увиделись. После определенного промежутка времени судьба снова свела. В тот момент уже произошло какое-то любопытство и упоминание, что мы же когда-то уже виделись. А почему тогда не произошла история – странно. А сейчас произошла. Знакомство было на работе", – откровенно рассказал артист.

Хотя Вячеслав Довженко не скрывает, что не одинок, однако избранницу не спешит показывать публике. По словам артиста, он не хочет, чтобы посторонние люди знали подробности его личной жизни. Кроме того, артист не видит смысла в том, чтобы на публику рассказывать о своих отношениях.

Вячеслав Довженко

"Я в этом плане очень не люблю неопрятность. Как бы это сейчас ни звучало, возможно, кому-то будет обидно, но у людей есть такая черта, как без разрешения зайти в чью-то квартиру в грязной обуви. А потом натоптали и извинились. В этом плане я не хочу никому ничего открывать, потому что это моя история, она только начинается. Мне не нужно ходить и кричать об этом", - добавил артист.

Напомним, Вячеслав Довженко впервые свой новый роман рассекретил в феврале этого года. Тогда же он признался, что его возлюбленная связана с творческой профессией. Также артист рассказал, как делит совместный быт с избранницей.

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