Звезда "Киборгов" Вячеслав Довженко рассекретил роман с молодой возлюбленной и показал их общие фото

Пара долго скрывала отношения, а теперь наконец-то решилась о них рассказать.

Звезда фильма "Киборги", украинский актер Вячеслав Довженко рассекретил роман с молодой возлюбленной.

Артист сделал это в свой день рождения, который он отмечает 18 сентября. К слову, избранница знаменитости поздравила его с 48-летием. Она опубликовала их общие фото и адресовала теплые слова.

Тем временем, Вячеслав Довженко сделал репост публикации, тем самым подтвердив их отношения.

"Моя любовь, мой друг, моя душа, моя поддержка, вдохновение…С праздником, лучший", — обратилась к актеру его избранница.

Вячеслав Довженко с возлюбленной / Фото: instagram.com/sldovgenko

В общем, о возлюбленной Вячеслава Довженко мало что известно. Девушка значительно моложе актера и работает дизайнером костюмов. Об их романе артист впервые заговорил в феврале этого года. Актер тщательно скрывал возлюбленную от публики и не желал ее показывать.

До этих отношений Вячеслав Довженко в течение 17 лет прожил в браке с актрисой Ксенией Баша, от которой у него двое сыновей. Пара развелась в 2018 году.

Вячеслав Довженко с бывшей женой и сыновьями

Напомним, недавно балерине Екатерине Кухар приписали роман с известным стилистом. Хореограф на днях впервые прокомментировала эти слухи.

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