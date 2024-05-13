Звезда "Киборгов" Вячеслав Довженко впервые засветился с вероятной возлюбленной

Популярный украинский актер Вячеслав Довженко, который играл в фильме "Киборги", впервые показался с вероятной возлюбленной.

По крайней мере, фанаты убеждены, что артист наконец-то перестал скрывать свою избранницу. На такие мнения поклонников Довженко навеяло фото, репост которого он сделал в Instagram-stories. На снимке знаменитость изображен с молодой блондинкой.

Они сфотографировались на премьерном показе фильма "Будинок "Слово", где Довженко сыграл роль Николая Хвылевого. Фанатам показалось, что загадочная блондинка является избранницей актера, ведь она подписала с ним фото как "мой Хвылевой" и добавила смайлик в виде белого сердечка.

Вячеслав Довженко с загадочной блондинкой / Фото: instagram.com/sldovgenko

Кроме того, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Довженко признался, что его возлюбленная связана с творческой профессией и они познакомились благодаря работе, но она не актриса. К слову, загадочная блондинка является дизайнером из костюмов. Поэтому, по всей вероятности, именно о ней шла речь.

Напомним, ранее Вячеслав Довженко рассказывал, как познакомился с новой избранницей. Также артист признался, как начался их роман. К слову, судьба свела влюбленных не сразу.

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