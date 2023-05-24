Звезда клипа Лободы Назар Грабар впервые рассказал, как получил ранение в грудь на войне: "Я был в плитоноске"

Звезда клипа певицы Светланы Лободы "Твои глаза", модель и танцовщик Назар Грабар рассказал, как именно получил ранение на войне.

Как известно, с началом полномасштабного вторжения Грабар пошел в ВСУ и защищает нашу страну от оккупантов на передовой. Месяц назад военный делился, что зимой получил ранение на передовой.

Назар Грабар / Фото: instagram.com/nazargrabar

Теперь в программе "Зе Интервьюер" Грабар поделился, как именно получил ранение. По словам защитника, в него попал осколок от ручной гранаты. Причем он попал в грудь, когда Назар был в плитоноске:

"Когда у нас был бой, я сидел на колене и менял магазин. А когда ты сидишь на колене, твое тело наклонено вперед и за счет того, что идет давление на нижнюю часть плиты, верхняя отходит на сантиметров пять. И за счет этого он (обломок от ракеты – прим.ред.) туда попал", — рассказал Грабар.

Назар Грабар / Фото: instagram.com/nazargrabar

Назар Грабар / Фото: instagram.com/nazargrabar

Напомним, экс-участник балета Светланы Лободы, танцовщик и модель Назар Грабар месяц назад рассказал, что получил удостоверение участника боевых действий и нагрудный знак "Ветеран войны".

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