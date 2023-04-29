Звезда клипа Лободы "Твои глаза" Назар Грабар получил ранение на передовой

Артист также поделился, что ему вручили удостоверение участника боевых действий.

Украинский актер и модель, экс-участник балета Светланы Лободы и звезда ее клипа "Твои глаза" НазарГрабар с началом полномасштабной войны пошел в ВСУ и защищает нашу страну на передовой.

Как поделился Грабар на странице в Instagram, он получил удостоверение участника боевых действий и нагрудный знак "Ветеран войны":

"Я бы в жизни не хотел получать такие удостоверения, медали, ордена, или те навыки, которые есть сейчас. Ни одна медаль не стоит ту цену, которую платят сейчас военные на передовой. Всегда помните, какой ценой дается чашка кофе в свободной и независимой Украине", — подписал фото с удостоверением и медалью Грабар.

Назар Грабар / Фото: instagram.com/nazargrabar

Также артист впервые рассказал, что получил ранение на передовой. Назар показался с ранением в области груди. Защитник рассказал, что получил ранение зимой.

Назар Грабар / Фото: instagram.com/nazargrabar

Назар Грабар / Фото: instagram.com/nazargrabar

Назар Грабар / Фото: instagram.com/nazargrabar

Напомним, что с началом полномасштабного вторжения Назар Грабар пошел в ВСУ вместе с родным братом Ильей. Но в декабре 2022 года защитник сообщил, что его брат погиб в бою.

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