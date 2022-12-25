Звезда клипов Лободы Назар Грабар сообщил о смерти родного брата на войне

Экс-танцор балета Светланы Лободы, герой ее клипа "Твои глаза" Назар Грабар поделился печальной новостью.

На странице в Instagram танцовщик сообщил, что в бою погиб его родной брат Илья.

Назар Грабарь с братом / Фото: instagram.com/mariaursta

Назар Грабарь с братом / Фото: instagram.com/mariaursta

Назар поделился фотографией с родным человеком, где тот изображен в военной форме, улыбаясь, сидя в окопе.

"Это мой брат! Это мой герой! Мое вдохновение и моя величайшая опора! Он отдал жизнь за то, что любил. За свою семью, страну, наше будущее. Я запомню тебя таким. Несокрушимый и сильным. Даже в самые страшные моменты ты всегда давал мне сил и веры в то, что все будет хорошо! Я люблю тебя! И всегда буду любить! Хороший сын! Лучший брат! Хороший человек! Герои не умирают!" – написал под фотографией с братом Назар.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Назар с братом взяли в руки оружие и в рядах ВСУ пошли защищать Украину от российских оккупантов.

Несколько месяцев назад Грабар делился, что его брат летом сыграл свадьбу. Тогда танцор пытался отговорить брата возвращаться на войну и сосредоточиться на семье: "Я пытался, я говорил: "Чувак, давай. У тебя теперь семья и нужно ее строить, приумножать". Но он меня самого не пустит. Равно как и я бы его самого не пустил", — рассказывал тогда Назар.

Брат Назара Грабара только летом женился / Фото: instagram.com/mariaursta

Тогда же Грабар рассказал, как российские оккупанты разрушили его квартиру в Буче. Танцор признался, что в его жилье были выбиты двери и окна, прострелены стены и он нашел наручники на батарее.

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