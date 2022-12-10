Звезда "Когда мы дома" Татьяна Шелига просит поклонников о помощи после двух сложных операций

Украинская актриса Татьяна Шелига должна обратиться за помощью к своим поклонникам после двух сложных операций.

О тяжелом положении в семье рассказала дочь 74-летней актрисы на своей странице в Facebook в день рождения Татьяны Леонардовны. Анастасия обратилась к поклонникам с просьбой помочь ее звездной маме.

"Это моя мама — заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. 10 декабря у нее День рождения. С 24 февраля 2022 года она никуда не уезжала, находится в Киеве, только первый месяц войны жила с нами в подвале-укрытии. В течение 2022 года маме сделали две "Самые сложные операции: на сердце и пояснице. Мама не работает: не снимается в фильмах, не участвует в телевизионных проектах. Есть только пенсия, которая тратится на лекарства (некоторые уже пожизненные) и послеоперационную реабилитацию в течение года", — рассказала дочь актрисы.

Это моя мама – заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига. 10 декабря у нее День рождения. С 24 февраля 2022 года она... Опубликовано Nastya Savitskaya-Sheliga Вторник, 6 декабря 2022 г.

К своему сообщению Анастасия добавила фотографии с Татьяной Леонардовной, на которых показала, как больная актриса жила в укрытии в начале войны.

"Я никогда в жизни никого не просила о помощи. Но, к сожалению, я не могу материально поддержать маму. Друзья тоже не могут постоянно ее поддерживать. Поэтому прошу вас, уважаемые украинцы, кто любит актрису Татьяну Леонардовну Шелигу, поддержать финансово ее реабилитацию". Вот ее номер карты Райффайзен Банк Аваль 4149501023031900", – попросила Анастасия.

Напомним, в январе этого года стало известно, что Татьяна Шелига перенесла серьезную операцию на сердце.

Читайте также: