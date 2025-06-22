Звезда "Когда ты выйдешь замуж" Павел Текучев объявил о рождении сына и впервые показал его

Павел Текучев с женой

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Звезда романтической ленты "Когда ты выйдешь замуж?", украинский актер Павел Текучев впервые стал папой.

21 июня, в день своего рождения, артист поделился трогательным видео в Instagram, на котором запечатлен вместе с женой Ангелиной и новорожденным сыном. Малыш появился на свет в тот же день, что и сам актер, и теперь в семье Текучева двойной праздник.

"Сын. Твое рождение — самый дорогой подарок всей жизни", — восхитил артист.

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Павел Текучев с женой и сыном

Павел Текучев с сыном

Павел также публично обратился к любимой жене, трогательно поблагодарив ее за их первенца: "Я самый счастливый мужчина в мире, потому что именно ты родила мне сыночка. Спасибо тебе, моя любовь, за такой подарок. Ты будешь лучшей мамой в мире. Я люблю тебя". Она же, в свою очередь, прямо в палате роддома сделала мужу сюрприз и зажгла свечу на его именинном тортике.

Павел Текучев с сыном

Имя малыша супруги пока не разглашают, но все же в комментариях коллега звезды Наталья Денисенко его рассекретила. Мальчика назвали Матвеем. Тем временем звезды и фаны уже засыпали звездную семью поздравлениями, желая крепкого здоровья, счастья и безграничной радости.

"Поздравление, пусть сыночек растет здоровым на радость маме и папе" - Елена Светлицкая

"Поздравляем Матвейчика, пусть растет здоровым и счастливым!" - Наталка Денисенко

"Пашуля, Ангелина, самые искренние поздравления! Это счастье!" - Ольга Сумская

Напомним, недавно певец Святослав Вакарчук впервые показал свою дочь и сына, которые родились с годом разницы.