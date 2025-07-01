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Звезда "Коли ми вдома" Татьяна Шелига, у которой была операция на сердце, находится в тяжелом состоянии
Дочь Татьяны Шелиги рассказала о состоянии мамы.
Известная украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины Татьяна Шелига, которая играла в сериале "Когда мы дома", находится в тяжелом состоянии.
У знаменитости серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила в своем Facebook дочь актрисы Анастасия Савицкая-Шелига. Она коротко написала, что ее мама находится в тяжелом состоянии. Также дочь Татьяны Шелиги отметила, что актриса сейчас не выходит на связь, ведь почти не пользуется телефоном.
"Мама, Татьяна Шелига, в очень тяжелом состоянии. Телефоном почти не пользуется. Я ни у кого ничего не прошу...", - написала дочь артистки.
В подробности дочь Татьяны Шелиги вникать не стала. Однако артистка еще в начале 2022 года сообщала, что перенесла серьезную операцию на сердце. В частности, она попала в больницу с закрытой аортой на 99%. Знаменитость госпитализировали в Институт сердца, где ей срочно установили стент.
Напомним, недавно актер Арам Арзуманян рассказал, о своих серьезных проблемах со здоровьем. У артиста возникли грыжи в спине, которые давили на седалищный нерв. В результате этого нога актера практически прекратила выполнять свои функции.