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Звезда комедии "Сам дома 2" Джо Пеши получил серьезные ожоги головы во время съемок знаменитой сцены

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1355
Время на прочтение
2 мин
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Звезда комедии "Сам дома 2" Джо Пеши получил серьезные ожоги головы во время съемок знаменитой сцены

Джо Пеши / Фото: Getty Images

Артист признался, что трюк в этой сцене он исполнял сам.

Оскароносный американский актер, звезда культовой комедии "Сам дома" Джо Пеши, сыгравший грабителя Гарри, рассказал о съемке ленты.

В этом году исполняется 30 лет с тех пор, как вторая часть фильма "Сам дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" впервые вышла на широкие экраны. По этому случаю Пеши вспомнил, как снималась любимая новогодняя комедия миллионов зрителей по всему миру.

По словам Пеши, он никогда не забудет сцену, где у его персонажа Гарри во второй части фильма загорается шапка на голове. Этот трюк актер исполнял сам и, признался артист, он получил серьезные ожоги головы, пишет People.

"В комплекте с ожидаемыми шишками, синяками и общей болью, связанной с конкретным типом физического юмора, я получил вполне серьезные ожоги на макушке во время той сцены, где горит шапка Гарри", — сказал Пеши.

Актер также добавил, что ему еще повезло, потому что более тяжелые трюки выполняли профессиональные каскадеры.

На вопрос, не размышлял ли Джо Пеши о том, чтобы когда-нибудь вернуться к роли "мокрого бандита" Гарри, актер ответил, что вряд ли в наши дни удастся воспроизвести магию дилогии "Сам дома", поскольку за 30 лет многое изменилось. "Впрочем, никогда не говори никогда", – добавил Пеши.

Также он вспомнил, как специально ограничивал на съемочной площадке общение с исполнителем главной роли Кевина, актером Маколеем Калкиным. "Я намеренно ограничил свое взаимодействие с ним, чтобы сохранить динамику между его персонажем Кевином и моим персонажем Гарри. Я не хотел, чтобы на экране показывали, что мы в какой-то мере дружим. Я хотел сохранить целостность враждебных отношений", — сказал актер.

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Дата публикации
Просмотры
1355
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