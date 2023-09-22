Звезда "Красной шапочки" Поплавская заявила, что ее сын вернулся с войны другим человеком и озлобился на россиян

Сын путинистки уже почти год воюет в Украине на стороне окупантов.

Российская актриса, звезда советской ленты "Красная шапочка" Яна Поплавская пожаловалась, что ее сын вернулся с войны в Украине совсем другим человеком.

Путинистка активно раздает интервью пропагандистам, где восхваляет сына и радуется, что страна-агрессор развязала войну и убивает невинных людей. В одной из таких бесед актриса пожаловалась, когда ее Клим вернулся из зоны боевых действий, стал совсем "другим человеком".

Яна Поплавская

Взгляды сына Поплавской изменились не потому, что он убивает невинных людей, а потому, что в РФ, оказывается, на каждом шагу не прославляют преступления оккупантов в Украине. Более того, актриса возмущается, что большинство соотечественников не обращают внимания на войну и живут так, будто ничего не происходит.

"Он очень изменился. Война очень меняет людей... Изменилась его реакция на то, что происходит здесь, когда он видит сытые города, набитые рестораны. Взгляд совсем другой", — пожаловалась Полтавская.

Яна Поплавская с сыновьями

Актриса рассказала, что ее сын служит на войне военкором. Клим снимает очередной пропагандистский фильм РФ. Тем временем Полтавская возмущается, что военкоров не уважают как в тылу, так и на фронте. Вне фронта Клима не прославляют на каждом шагу, а в зоне боевых действий его считают ненужным бременем.

Сын-оккупант Яны Поплавской

Напомним, Яна Поплавская является активной поклонницей политики путина еще с 2014 года. Она радовалась аннексии Крыма и заявляла, что Украина виновата в войне на Донбассе. Поплавская также активно поддержала полномасштабное российское вторжение. Более того, она отправила сына Клима убивать украинцев. Сейчас скандальная актриса восхваляет преступления оккупантов, а ее сын снимает пропагандистское кино.

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