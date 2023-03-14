Звезда "Крепостной" Александр Печерица рассказал, почему решился уйти на фронт: "Моя личная война"

Украинский актер Александр Печерица поделился, что подтолкнуло его пойти воевать против оккупантов.

До войны актер снимался в таких сериалах, как "Крепостная" и "Виталька", а также играл в театре. Однако российское вторжение вынудило Александра сменить сцену на окопы. В разговоре с "ЖВЛ" актер поделился, что пошел воевать, чтобы вернуть свою прежднюю жизнь.

"Хочу отстоять свое право на ту жизнь, которой я жил. Потому что это моя война, это моя личная… Спасибо своим родителям, дедам и прадедам, что во мне есть эта кровь. Украина должна быть украинской. Спасибо, Боже, что я не москаль", — сказал Печерица.

К тому же, Александр хочет, чтобы его родной регион Донбасс наконец оставили в покое оккупанты. Сейчас в Славянске Донецкой области у актера до сих пор живет бабушка. Известный внук хотел забрать ее подальше от линии фронта, но она не хочет покидать свою землю.

"Мы уговаривали, просили: "Бабушка, садись, поехали". Не хочет. Она на земле, у нее есть хозяйство, есть о чем заботиться, отвечать", — поделился актер.

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