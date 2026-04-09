Звезда "Крепостной" открыл правду о кризисе в браке и ревности жены: "Собирала чемоданы раз 15"

Звезда сериала «Крепостная», актер Алексей Яровенко, откровенно заговорил о самом болезненном в отношениях с женой и о семейных связях.

Его история любви началась легко и почти кинематографично. Знакомство с будущей женой на студенческом фестивале переросло в глубокие чувства. Они долго общались, открывали друг друга и быстро поняли, что хотят быть вместе. Но романтика постепенно уступила реальности. Работа, разные страны и постоянные разъезды испытывали их связь на прочность.

«Жена собирала чемоданы, наверное, раз пятнадцать», — признался актер в интервью Алине Доротюк.

После свадьбы пара пыталась строить жизнь за границей, однако быт и атмосфера страны оказались непростыми для его избранницы. Напряжение росло, и в конце концов встал вопрос, который мог изменить все. Она прямо сказала: или они меняют страну, или брак может не выдержать. Это решение стало переломным — актер оставил стабильную работу и начал новый этап жизни в Украине, который оказался для Алексея очень приятным опытом.

«Когда мы были в Минске и Оля поставила мне ультиматум, мы доходили почти до того, чтобы пойти в ЗАГС и подать заявление на развод. Тогда я этого не понимал. Испытанием для нас стал переезд. Это было очень большое испытание», — отметил он.

История выглядела как успех и новый шаг, но внутри семьи снова появился источник напряжения. Во время участия в шоу «Танцы со звездами» актер почти все время проводил на репетициях, а вокруг него постоянно бушевали эмоции и внимание, что постепенно начало разрушать баланс брака.

«Дошло до того, что она почувствовала себя одинокой. Ей казалось, что я специально отгородился от нее, и именно это стало причиной нашего большого скандала», — признался актер.

Впрочем, по словам Яровенко, этот непростой период им удалось пройти. Супруги проговорили конфликты, научились лучше слышать друг друга и в конце концов вышли из кризиса крепче. Сейчас, как уверяет актер, в их отношениях царит взаимопонимание.

Самым болезненным испытанием для него остается другое. Актер годами не может увидеть своих родителей, которые остались за границей. Из-за политических обстоятельств и собственной позиции возвращение в Беларусь стало опасным. Его дети знакомы с бабушкой и дедушкой только через экран.

