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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Звезда "Крепостной" развелась с коллегой после 14 лет отношений и с юмором отреагировала на перемены

Слава Красовская уже задумывается о шоу "Холостячка".

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Слава Красовская

Слава Красовская

Украинская актриса Слава Красовская, известная по сериалам «Крепостная» и «Женский врач», сообщила о разводе с мужем после 14 лет отношений.

36-летняя звезда показала в Instagram подтверждение расторжения брака в приложении «Дія» и с юмором прокомментировала новый статус. Своей улыбкой она сразу дала понять поклонникам, что сейчас чувствует себя абсолютно счастливой.

«Официально — холостячка. Где там занимать очередь за Тоней? Надолго ли холостячка — ставки принимаются в комментариях», — пошутила Красовская.

Слава Красовская

Слава Красовская

Актриса с бывшим избранником Александром, также работающим актером в театре, познакомилась еще во время учебы в театральном институте. Пара была вместе 14 лет, шесть из которых состояла в официальном браке.

Возлюбленные поженились в сентябре 2020 года. Свадебную церемонию устроили в театре, где работала Красовская. Вместо традиционного празднования пара выбрала неформальный стиль: невеста была в кроссовках, с венком вместо фаты и массивными украшениями.

Слава Красовская с бывшим мужем

Слава Красовская с бывшим мужем

Слава Красовская с бывшим мужем

Слава Красовская с бывшим мужем

В последнее время Слава Красовская активно снимается в кино, играет в спектаклях и проводит занятия по актерскому мастерству.

Напомним, недавно певица Наталья Валевская рассекретила, что произошло с ее квартирой в Киеве после развода с экс-мужем Пригладем. В свое время на имущество в столице ей занимал деньги Игорь Кондратюк.

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