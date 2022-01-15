Звезда "Крепостной" Сагайдачная призналась, что хотела совершить самоубийство

Артистка поделилась наболевшим.

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная рассказала о тяжелом периоде в своей жизни.

Когда звезда была юной, она встречалась с бойфрендом, который был старше ее на 17 лет. Сначала в их отношениях все было здорово. Впрочем, спустя какое-то время оказалось, что у мужчины были проблемы с алкоголем.

Анна Сагайдачна / instagram.com/annasagaidachnaya

Анна рассказала, что он часто не ночевал дома, она тем временем постоянно волновалась, звонила, искала его. Когда артистка не могла найти мужчину, то ходила на мост Патона и думала там о самоубийстве.

"Это был мост Патона. Думала не о хорошем я на этом мосту. Тогда был период безысходности", — рассказала актриса в шоу "Мой секрет" с Машей Ефросининой.

Анна Сагайдачна / instagram.com/annasagaidachnaya

Артистка говорит, что от самоубийства ее спасла мама. Анна понимала, что она не выдержит эту боль, если с ней что-нибудь произойдет.

"Мама и вера в Бога – это два фактора, благодаря которым я могу рассказывать об этом", — поделилась Анна.

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