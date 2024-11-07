Звезда "Крепостной" Сагайдачная прокомментировала вторую беременность и призналась, когда будет рожать

Украинская актриса Анна Сагайдачная, которая недавно сообщила о второй беременности, впервые дала комментарий на эту тему.

Звезда сериала "Крепостноя" хоть и неохотно делится подробностями личной жизни, но в проекте "ЖВЛ представляет" призналась, что планировала рождение второго ребенка. В декрет артистка уходить не планировала. Однако сейчас Сагайдачная не вовлечена в проекты. Актриса говорит, что предложения есть, но они вынуждены от них отказываться.

"Я очень хотела! Это была запланированная беременность, это не случайность. Как и при первой беременности, я бы хотела работать. Потому что я знаю актрис, которые работают уже с животиком, но как-то у меня так происходит… Возможно, именно мне нужно, что в период, когда я в положении, у меня нет проектов. То есть есть какие-то предложения, но они не включают в себя беременность. Поэтому я вынуждена отказываться", — поделилась знаменитость.

Анна Сагайдачная / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Анна Сагайдачная говорит, что с беременностью стала более спокойной и взвешенной. Даже когда обтсрелы, артистка реагирует без нервов. Знаменитость говорит, что бережет себя, чтобы не навредить малышу.

"У меня какой-то такой механизм самозащиты включился. Когда я слышу взрывы, когда очень громко, я спокойно на это реагирую. У меня нет паники, потому что я понимаю, если буду нервничать, это будет чувствовать ребенок. Поэтому я стала очень спокойной, очень взвешенной", – призналась артистка.

А вот пол будущего ребенка Сагайдачная пока что держит в тайне. Правда, Анне предсказывают, что у нее родится второй сын. Сама же актриса не торопится рассекречивать. В то же время знаменитость призналась, что находится на последних месяцах беременности и уже в конце года во второй раз станет мамой.

Анна Сагайдачная / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Мы сделали фотосет. Все теперь угадывают, мальчик будет или девочка. Но все тарологи и гадалки говорят, что будет мальчик. Я говорю, что хорошо, увидим", — отметила артистка.

Отметим, Анна Сагайдачная воспитывает сына Тимура, которого она родила от мужа Евгения Третьяка. С избранником артистка развелась в 2023 году, но объявила об этом только летом. В настоящее время актриса держит в тайне личную жизнь. Однако, очевидно, она уже не одинока. Более того, вероятно, артистка опять замужем, ведь носит на руке кольцо, которое очень похоже на обручальное.

Эксклюзив! Анна Сагайдачная о беременности и отказе от гендерпатти! - ЖВЛ представляет

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