Звезда "Крепостной" Сагайдачная рассказала, как Байрак назвала ее "одноклеточной" и "бездарной"

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная рассказала о конфликте со скандальной Оксаной Байрак.

В частности, одиозному режиссеру не понравились высказывания Анны в свой адрес. В интервью шоу "Як ти?". Сагайдачная вспомнила, как ее муж раньше тесно общался с Байрак. Впрочем, после начала полномасштабной войны они перестали общаться, ведь скандальный режиссер не говорит правду о войне в Украине, и называет украинцев и россиян "братскими народами".

Байрак, в свою очередь, после того, как увидела интервью Сагайдачной, назвала актрису "одноклеточной" и "бесталанной". Анна с юмором отреагировала на такие высказывания и отметила, что наконец-то получила "почетное звание".

Анна Сагайдачная высказалась об Оксане Байрак / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

"Наконец-то я заслужила это высокое звание! Потому что кого только нет в этом списке "одноклеточных" и бесталанных". Вот теперь и меня присоединили. Ну что ж, всегда благодарна", — отметила Сагайдачная.

Актриса также показала, как Байрак отреагировала на взрывы на Крымском мосту. В частности, одиозный режиссер в своем посте отметила, что радуются этому только "дураки".

Анна Сагайдачная высказалась об Оксане Байрак / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Отметим, Оксана Байрак известна своими скандальными антиукраинскими заявлениями. В частности, режиссер негативно относилась к "Евромайдану" 2013-2014 годов. Байрак намекала, что именно Украина виновата в войне на Донбассе. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, знаменитость не осудила действия страны-агрессора и продолжила называть украинцев и россиян "братскими народами". Также Байрак поддерживала путинистку Снежану Егорову, которая публично заявила о приверженности Путину.

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