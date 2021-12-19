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Звезда "Крепостной" Сагайдачная рассказала, почему начала заниматься танцами на пилоне

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Звезда "Крепостной" Сагайдачная рассказала, почему начала заниматься танцами на пилоне

Анна Сагайдачная / instagram.com/annasagaidachnaya

Актриса тренируется уже более восьми лет.

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная рассказала о своем хобби.

Так, 32-летняя знаменитость занимается танцами на пилоне. Как поделилась артистка в программе "Світське життя", она танцует с 24 лет. А причиной такого увлечения стало желание быть гибкой и иметь хорошую растяжку.

"Я поняла, что я дерево, что я дубовая, что у меня вообще нет растяжки. Я пошла заниматься в танцевальную студию и мне очень понравилось, это так женственно, так классно, рекомендую", – отметила она.

Анна Сагайдачная / © instagram.com/annasagaidachnaya
Анна Сагайдачная / instagram.com/annasagaidachnaya

Также Аня добавила, что ее примером вдохновилась коллега, актриса Наталка Денисенко.

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