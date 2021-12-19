Звезда "Крепостной" Сагайдачная рассказала, почему начала заниматься танцами на пилоне

Звезда "Крепостной" Сагайдачная рассказала, почему начала заниматься танцами на пилоне

Актриса тренируется уже более восьми лет.

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная рассказала о своем хобби.

Так, 32-летняя знаменитость занимается танцами на пилоне. Как поделилась артистка в программе "Світське життя", она танцует с 24 лет. А причиной такого увлечения стало желание быть гибкой и иметь хорошую растяжку.

"Я поняла, что я дерево, что я дубовая, что у меня вообще нет растяжки. Я пошла заниматься в танцевальную студию и мне очень понравилось, это так женственно, так классно, рекомендую", – отметила она.

Анна Сагайдачная / instagram.com/annasagaidachnaya

Также Аня добавила, что ее примером вдохновилась коллега, актриса Наталка Денисенко.

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