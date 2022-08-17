Звезда "Крепостной" Сагайдачная станцевала на пилоне в поддержку ВСУ – видео

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная довольно оригинальным способом приобщилась к сбору средств для Вооруженных сил Украины.

Знаменитость, уже почти 10 лет занимающаяся танцами на пилоне, показала свои умения для поддержки наших защитников.

Как сообщила артистка, "фронт "На каблуках" за три благотворительных мастер-класса собрал более шести тысяч гривен. Так, каждая девочка, пришедшая на занятия с Pole Dance, внесла денежный вклад. Эти средства отправят фонду "Вернись живым".

На Instagram Анна показала, как танцевала.

"Спасибо тренерам, которые работали для нас абсолютно бесплатно! Любое дело может быть сейчас полезным для нашей Родины", – прокомментировала Анна.

Впрочем, в комментариях мнения пользователей разделились. Так, кто-то поддержал оригинальную идею донатов для защитников, а кто-то осудил, отметив, что Pole Dance для ВСУ – это пошло.

Как красиво, роскошная

Спасибо, что поддержали!

Эти танцы не годятся. Думайте

Вульгарно... Для поддержки ВСУ

Напомним, MONATIK в забавной шапочке с акулой вспомнил, как играл со своими сыновьями. Артист вернулся в Украину и очень скучает по детям, которые остались за границей.

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