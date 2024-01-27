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Звезда "Крепостной" шокировал, как сестра из Беларуси поддержала войну

Звезда "Крепостной" шокировал, как сестра из Беларуси поддержала войну

Александр Печерица / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Артист вспомнил, как напрасно пытался донести родному человеку правду.

Украинский актер Александр Печерица, который играл в сериале "Крепостная", рассказал о сестре из Беларуси, которая поддержала российское вторжение в Украину.

Когда началась полномасштабная война, родной человек позвонил артисту. Печерица в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" вспомнил их разговор. Сестра пыталась оправдать российское вторжение в Украину и убедить, что украинцы не понимают, что происходит в стране.

"Несколько дней я уже служил, мне позвонила моя двоюродная сестра, она живет в Беларуси. Она говорит, чтобы я не лез туда, потому что там и без тебя разберутся, там вам голову задурили, вы ничего не понимаете", — вспомнил актер.

Александр Печерица / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya
Александр Печерица / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Александр Печерица пытался донести родному человеку правду, однако трубку взял муж сестры, который бранью послал его. Актер говорит, что после этого перестал что-то объяснять, ведь понял, что все это бесполезно.

"А я говорю: "Сестричка, поверь мне, мне здесь отсюда виднее. На нас напала чужая армия, которая не пришла защищать Донбасс, они под Киевом. На нас падают ракеты, стреляют танки". Я ей это объяснял, а ее муж забрал трубку и матом сказал, что вы там все еб***тые, прекратите смотреть телевизор, и бросил трубку", — рассказал артист.

Александр Печерица / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya
Александр Печерица / Фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Сейчас актер не общается с сестрой. Иногда она поздравляет его в соцсетях с религиозными праздниками. На этом их общение прекратилось.

"Мне какое-то сообщение приходит на религиозные праздники. Я отвечаю: "Спасибо!". На этом все", — добавил актер.

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