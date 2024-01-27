Звезда "Крепостной" со слезами на глазах шокировал, что война забрала у него семью

Звезда сериала "Крепостная" Александр Печерица, который служил в рядах ВСУ, рассказал, что именно потерял из-за российского вторжения в Украину.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артист признался, что война частично забрала у него профессию, он не может чувствовать себя в покое, а также видиться со своей семьей. Родные Печерицы из-за полномасштабной войны уехали за границу, а он остался в Украине. Артист не видится со своей женой Анастасией и не наблюдает за тем, как растет его 3-летний сын Саша.

Александр Печерица / Фото: скриншот с видео

"Эта война частично забрала у меня профессию, покой, она забрала у меня семью. Я не вижу, как растет мой ребенок. У меня очень много вопросов к этим извергам, которые это развязали. Я плачу слишком высокую цену для меня. Может быть, кто-то платит большую, но моя цена сегодня такая. Для меня это неподъемный кредит в будущем", — поделился Печерица.

Особенно для актера болезненным дается разговор о его 3-летнем сыне. Когда артист говорит о Саше, на его глазах выступают слезы. По словам Печерицы, это очень больно, когда между ним и родными есть такое расстояние.

Александр Печерица / Фото: скриншот с видео

"Я всегда плачу, когда мне присылают его видео, а он там что-то научился. Это действительно очень больно, когда есть вот это расстояние. К сожалению, сегодня это так… Но жизнь продолжается, мы продолжаем бороться и все изменения к лучшему. Поэтому только вперед", — признался артист.

Отметим, Александр Печерица состоит в браке с младшей на 11 лет женой Анастасией. Вместе они воспитывают 3-летнего сына Сашу.

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