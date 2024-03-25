Звезда "Крепостной" во второй раз стал отцом и показал первое фото малыша

Белорусский актер Алексей Яровенко, который живет вместе с женой Ольгой Карповой в Киеве, во второй раз стал отцом.

Радостной новостью звезда сериала "Крепостная" поделился в своем Instagram. Артист опубликовал черно-белый снимок, где он держит маленькие ножки малыша. Как отметил Яровенко, у них с женой Ольгой родился второй сын, которого они назвали Глебом.

"Глеб Алексеевич Яровенко! Спасибо, Ольга, за сына!" – подписал фото актер.

Алексей Яровенко с младшим сыном / Фото: instagram.com/jaravienka

Алексей Яровенко и его супруга уже воспитывают одного сына. Летом 2021 года у пары родился первенец, которого они назвали Данилом.

Алексей Яровенко со старшим сыном / Фото: instagram.com/jaravienka

Отметим, Алексей Яровенко и Ольга Карпова познакомились на театральном фестивале в Кишиневе, после чего начали общаться, а впоследствии встречаться и строить общее будущее. Ради возлюбленной актер покинул Беларусь и поселился в Киеве.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский подтвердил, что впервые станет отцом. Исполнитель уже показал беременную жену, у которой виднеется немалый округлый животик.

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