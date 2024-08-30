Звезда "Крепостной" вышла замуж за известного актера-военного и показала фото со свадьбы

Звезда "Крепостной", актриса Анастасия Нестеренко вышла замуж за звезду "Киборгов", актера, а ныне военнослужащего Константина Темляка.

Радостной новостью новоиспеченные супруги поделились в Instagram. Звездная пара после года публичных отношений опубликовала трогательные фото с росписи, которая состоялась в Харькове. Так, молодожены на изображениях похвастались кольцами и свидетельством о браке.

"Люблю. Дай Бог нам мудрости, взаимопонимания и счастливого, светлого будущего", — подписали кадры артисты.

Наряды молодоженов были довольно сдержанными. Анастасия выбрала для себя белое платье с открытыми плечами, а ее возлюбленный – белую вышиванку и брюки.

Анастасия Нестеренко и Константин Темляк

Анастасия Нестеренко и Константин Темляк

Анастасия Нестеренко и Константин Темляк

В комментариях поклонники поздравили пару с новым этапом в жизни и пожелали больше любви и мирного неба.

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Поздравляю! Будьте всегда счастливы и влюблены, и пронесите любовь и нежность друг к другу через годы! Крепко обнимаю!

Напомним, недавно волонтер Сергей Притула показал свою жену и заговорил о второй женитьбе на годовщину их брака.

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