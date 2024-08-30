Звезда "Крепостной" вышла замуж за известного актера-военного и показала фото со свадьбы

Пара обручилась в Харькове.
Звезда "Крепостной", актриса Анастасия Нестеренко вышла замуж за звезду "Киборгов", актера, а ныне военнослужащего Константина Темляка.
Радостной новостью новоиспеченные супруги поделились в Instagram. Звездная пара после года публичных отношений опубликовала трогательные фото с росписи, которая состоялась в Харькове. Так, молодожены на изображениях похвастались кольцами и свидетельством о браке.
"Люблю. Дай Бог нам мудрости, взаимопонимания и счастливого, светлого будущего", — подписали кадры артисты.
Наряды молодоженов были довольно сдержанными. Анастасия выбрала для себя белое платье с открытыми плечами, а ее возлюбленный – белую вышиванку и брюки.
В комментариях поклонники поздравили пару с новым этапом в жизни и пожелали больше любви и мирного неба.
- "Поздравляю, невероятные" – Наталка Денисенко
- Красивые и счастливые, всегда оставайтесь такими
- Красивые, счастливые. Любви и много памятных моментов вместе
- Поздравляю! Будьте всегда счастливы и влюблены, и пронесите любовь и нежность друг к другу через годы! Крепко обнимаю!
Напомним, недавно волонтер Сергей Притула показал свою жену и заговорил о второй женитьбе на годовщину их брака.
Читайте также:
- Дмитрий Нагиев выдал свою настоящую позицию по войне в Украине
- Елена Мозговая коротко подстриглась и кардинально изменила цвет волос
- Елена Кравец показала подросших двойняшек и пошутила об их будущем первом дне в школе