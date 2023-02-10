Звезда "Кривого зеркала" Морозов едет на Донбасс с частушками: "Придумал для своей Пчелки новые четверостишия"

Артист-путинист собрался развлекать мирное население.
Российский клоун-путинист, участник юмористического шоу "Кривое зеркало" Александр Морозов заявил, что в ближайшее время приедет на Донбасс.
Морозов сказал, что намерен веселить мирное население. "Развлекать" находящихся в оккупации украинцев клоун собрался с частушками о фашистах. При чем будет делать это в образе Пчелки, с которой когда-то выступал в "Кривом зеркале", пишут РосСМП.
Морозов ждет разрешения, чтобы приехать в Донецк и находится уже "на чемоданах".
"У меня очень много песен, может, и не патриотических в нашем понимании, но душеподъемных – точно! Репертуар я несколько обновил. Например, придумал для своей знаменитой Пчелки несколько четверостиший о фашистах, их буду исполнять", – заявил путинист.
Одно из таких четверостиший, которые "отличаются" рифмой и глубоким "смыслом", клоун прочитал: "Фашисты приходили: хотели мед отнять! Но мы их победили, фашисты и ушли!".
По мнению Морозова, жителям Донецкой области сейчас остро необходим юмор, далее путинист намерен выступить и перед российскими оккупантами.
Напомним, ранее российская актриса-путинстка Яна Поплавская, сыгравшая в советском кино Красную Шапочку, похвасталась, что ее сын отправился на войну убивать украинцев.
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