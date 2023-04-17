Звезда "Кудряшки Сью" Элисон Портер вышла замуж за младшего на восемь лет танцора

Свадьбу пара сыграла в Лас-Вегасе.
Американская певица и актриса Элисон Портер, прославившаяся благодаря роли Кудряшки Сью в одноименном фильме, вышла замуж.
Избранником знаменитости стал известный танцор, который в свое время гастролировал с исполнительницами Мадонной и Бритни Спирс, Джастин де Вега.
Свадьбу пара сыграла в Лас-Вегасе 16 апреля. Особое событие влюбленные разделили только с самыми близкими друзьями, в том числе на празднике было 75 гостей, пишет People.
Отметим, долгое время 41-летняя Элисон и 33-летний Джастин просто дружили, они познакомились еще в детстве более 20 лет назад. Однако их романтические отношения начались всего шесть лет назад.
Сделал предложение руки и сердца танцор своей возлюбленной в июле прошлого года. Торжественное событие прошло в Лос-Анджелесе на концерте Дэвида Грея.
"Думаю, мы с Джастином так долго были лучшими друзьями, что это просто кажется следующим шагом. Мы знакомы более 20 лет. Мы провели невероятных шесть лет вместе, воспитали невероятных детей и родили собственного ребенка. Поэтому это то, чего мы ждали", – прокомментировала свадьбу Элисон.
Отметим, актриса раньше была в браке. Первым мужем Элисон стал актер мыльных опер Брайан Ортенрит. От него у знаменитости есть 10-летний сын Мейсон и 8-летняя дочь Ария. В отношениях с танцором Джастином Элисон в 2021 году родила дочь Шайло.
Напомним, недавно украинская модель Виктория Апанасенко вышла замуж. Правда, громкой свадьбы знаменитость не устраивала. Также модель не показывает своего мужа. Виктория раньше рассказала, когда планирует это сделать.
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