Звезда "Кудряшки Сью" Элисон Портер вышла замуж за младшего на восемь лет танцора

Американская певица и актриса Элисон Портер, прославившаяся благодаря роли Кудряшки Сью в одноименном фильме, вышла замуж.

Избранником знаменитости стал известный танцор, который в свое время гастролировал с исполнительницами Мадонной и Бритни Спирс, Джастин де Вега.

Свадьбу пара сыграла в Лас-Вегасе 16 апреля. Особое событие влюбленные разделили только с самыми близкими друзьями, в том числе на празднике было 75 гостей, пишет People.

Отметим, долгое время 41-летняя Элисон и 33-летний Джастин просто дружили, они познакомились еще в детстве более 20 лет назад. Однако их романтические отношения начались всего шесть лет назад.

Сделал предложение руки и сердца танцор своей возлюбленной в июле прошлого года. Торжественное событие прошло в Лос-Анджелесе на концерте Дэвида Грея.

"Думаю, мы с Джастином так долго были лучшими друзьями, что это просто кажется следующим шагом. Мы знакомы более 20 лет. Мы провели невероятных шесть лет вместе, воспитали невероятных детей и родили собственного ребенка. Поэтому это то, чего мы ждали", – прокомментировала свадьбу Элисон.

Элисон Портер с мужем / Фото: instagram.com/iam_alisanporter

Отметим, актриса раньше была в браке. Первым мужем Элисон стал актер мыльных опер Брайан Ортенрит. От него у знаменитости есть 10-летний сын Мейсон и 8-летняя дочь Ария. В отношениях с танцором Джастином Элисон в 2021 году родила дочь Шайло.

Элисон Портер с мужем и детьми / Фото: instagram.com/iam_alisanporter

Напомним, недавно украинская модель Виктория Апанасенко вышла замуж. Правда, громкой свадьбы знаменитость не устраивала. Также модель не показывает своего мужа. Виктория раньше рассказала, когда планирует это сделать.

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