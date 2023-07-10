Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова показала мужа-россиянина в футболке с украинским гербом

Актриса Екатерина Кузнецова показалась рядом со своим гражданским мужем-россиянином бизнесменом Максимом Аплиным.

Звезда сериала "Кухня" поделилась фотографиями с любимым на своей странице в Instagram. Пара сделала романтические фото во время своего отдыха на острове Тенерифе.

Внимание подписчиков актрисы привлекло внимание не только ее необычный макияж со стразами, но и образ ее мужа — Максим позировал на фото в белой футболке с вышитым гербом Украины.

"Время свиданий", — подписала фотографии Екатерина.

Екатерина Кузнецова с мужем / Фото: instagram.com/katykino

Напомним, что с начала полномасштабной войны Кузнецова прекратила свою работу в Москве и вернулась в Киев. Аплин также поддержал позицию любимой и уехал из России. Как ранее рассказывала Екатерина, еще с 2017 года ее избранник высказывался против кремлевских властей и планировал переехать в другую страну, однако они продолжали жить в Москве из-за постоянных съемок Екатерины там.

Сейчас, по словам актрисы, ее гражданский мужчина полностью поддерживает ее позиции, однако время от времени они ссорятся из-за так называемых "хороших русских".

Читайте также: