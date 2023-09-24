Звезда "Кухни" из Винницы, путинист Векслер, насильно перевез из Киева в РФ мать, которая поддерживает Украину

Актер родом из Винницы, оказавшийся ярым путинистом, Сергей Векслер разразился бред на пропагандистском российском канале о причине распада "СССР".

Родившийся в Винницкой области артист детство провел в Полтаве, служил в Харькове, до 2021 года снимался в украинских сериалах, заявил, что с 2014 года поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса. Более того, он заявил, что население Украины "связано кровью", потому что украинцы "скидывались деньгами, пересылали их SMSками на оснащение армии, которая воевала на Донбассе".

"Они находились в полном ощущении, что там на Донбассе живут маргиналы, которых нужно уничтожить, чтобы спокойно жить в Украине. Я считаю, что защитить этих людей – это была обязанность России", – издал бред Векслер.

Сергей Векслер

Также пророссийский актер лет пять назад заявил во время ссоры со своей мамой, проживавшей в Киеве, что "украинцы и американцы получат свое". Мать путиниста поддерживает Украину и очень переживает из-за событий в родной стране. Впрочем, незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину Векслер насильно вывез женщину из Украины.

Но она не поддается российской пропаганде и даже в стране-агрессорше продолжает выискивать украинские новости и поддерживать свой народ:

"У нас это закрытая тема. Мы это почти не обсуждаем. К счастью, родственные чувства все равно позволяют нам находить общий язык. Бывали у нас и раньше конфликты на эту тему. Я помню, что еще лет пять назад сказал: "Получите все, и вы, и ваши американцы". Был большой скандал, в маминой киевской квартире. Именно по поводу Донбасса мы схлестнулись", — рассказал путинист.

Сергей Векслер

Векслер выдал, что считает украинцев и россиян "одним народом" до сих пор не может смириться с распадом Советского Союза. Также путинист заявил, что СССР распался, потому что в "лихих 90-х" РФ была занята тем, что боролась с криминалом и выпустила из-под контроля Украину, которая "под влиянием Запада" планировала провозгласить свою независимость.

Сейчас Векслер активно поддерживает российских окупантов, которые убивают, насилуют и уничтожают украинский народ. Путинист ездит в российские воинские части и госпитали, где дает концерты.

Напомним, ранее мы писали об изменнице Регине Тодоренко, которая родом из Одессы и начала в РФ вести шоу, где восхваляет российские города. Причем этот проект россияне нагло украли у Украины.

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