Звезда "Кухни" Кузнецова назвала имя российской актрисы, единственной написавшей ей в начале войны

Украинская актриса, звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова после начала полномасштабной войны РФ против Украины прекратила какие-либо связи со страной-агрессором.

Кузнецова строила успешную актерскую карьеру в России и прожила там в течение 13 лет. Но с началом вторжения приняла решение никогда не возвращаться в РФ, а все свое имущество забрала.

Как рассказала Кузнецова, когда началась полномасштабная война, физически она находилась не в России – они с мужем отдыхали в Испании. Но, говорит Кузнецова, она даже не задумывалась над тем, возвращаться в Россию или нет:

"У меня к тому моменту не было подписано никаких съемочных контрактов. Я была лишена юридических вопросов. Я написала письмо, где подробно изложила свою позицию. Деньги у меня были в другом банке. Я вообще не думала о кино. Меня многие спрашивают об этом, но когда ракеты летят на твою страну, на твоих родителей, ты не задумываешься над тем, правильно поступаешь ты или нет", — рассказала Кузнецова в интервью "И грянул Грэм".

Екатерина Кузнецова и Ольга Медынич / Фото: instagram.com/katykino

Также актриса поделилась, что единственной, кто из россиян ее поддержал, была российская актриса Ольга Медынич. С ней до начала полномасштабной войны Кузнецова снималась в русском сериале:

"Меня никто особо не поддерживал. Единственный человек, который был со мной долго на связи – это Оля Медынич. Проявляла эмпатию, спрашивала, интересовалась. Продюсеры написали, что понимают мое решение. Все очевидно. Из актеров только с Ольгой я была на связи. Я ей очень благодарна за это", — рассказала Кузнецова.

Напомним, что Екатерина Кузнецова замужем за россиянином Максимом. Как ранее рассказывала актриса, ее любимый поддерживает Украину и призналась, что он берет украинское гражданство.

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