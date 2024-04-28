Звезда "Кухни" Кузнецова показала редкое фото с мамой-красавицей и как встретила Вербное воскресенье

Актриса Екатерина Кузнецова порадовала поклонников семейным контентом.

В своем фотоблоге знаменитость опубликовала редкие фотографии со своей мамой. На черно-белом изображении Екатерина предстает в объятиях родного человека. К тому же актриса отметила, что приехала на Вербное воскресенье не только к маме, но и к папе. К слову, под фото Екатерина оставила геолокацию, на которой отметила, что находится с семьей на Тенерифе, Испания. Под фото Екатерина поздравила всех фанатов с праздником.

Екатерина Кузнецова с мамой / Фото: instagram.com/katykino

"Сегодня Вербное воскресенье, так люблю этот день, особенно когда рядом родители. Поздравляю вас, мои дорогие, и берегите своих близких. Мама передает вам всем поздравления и слова благодарности за ваши комплименты", - восхитила актриса.

Хотя отец Екатерины остался за кадром, однако знаменитость опубликовала еще одно фото своей мамы, на котором родной человек показует свой образ.

Екатерина Кузнецова с мамой / Фото: instagram.com/katykino

Кроме того, в Вербное воскресенье Кузнецова посетила местный рынок с антиквариатом и насладилась искусством.

Екатерина Кузнецова / Фото: instagram.com/katykino

Екатерина Кузнецова / Фото: instagram.com/katykino

Екатерина Кузнецова / Фото: instagram.com/katykino

Напомним, недавно актриса Екатерина Кузнецова увлекла фото со своим мужем и поздравила его с годовщиной отношений.

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