Звезда "Кухни" Кузнецова призналась, что ее муж-россиянин берет украинское гражданство

Артистка рассказала, что ее любимый всем сердцем с Украиной.

Звезда сериала "Кухня", актриса Екатерина Кузнецова призналась, что ее муж-россиянин Максим намерен сделать украинское гражданство.

Как известно, гражданский муж артистки, российский бизнесмен Максим Аплин активно поддерживает Украину и осуждает действия кремлевского диктатора Путина. Вместе с женой он публично рассказывает о зверствах российских оккупантов на нашей земле.

Теперь мужчина хочет еще и стать украинцем по паспорту:

"Он позаботится об этом. Он будет, я думаю, менять, не думаю, а он планирует это сделать. Как раз у него сейчас идут документы по резиденции испанской. И я думаю, что в конце концов… Потому что, конечно, ему стыдно, он переживает и всем сердцем поддерживает Украину", – сказала Кузнецова в интервью Алине Доротюк.

Екатерина Кузнецова с мужем / Фото: instagram.com/katykino

Отметим, что с начала полномасштабной войны Екатерина Кузнецова вместе с мужем уехали из России. Сначала они отправились на Шри-Ланку, а затем обосновались в Испании.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова поделилась фото, на котором ее муж-россиянин предстает в футболке с украинским гербом.

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