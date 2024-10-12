Звезда "Кухни" Кузнецова призналась, общается ли с актерами-россиянами из сериала: "Переписываемся"

Украинская актриса, звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова рассказала об отношениях с другими актерами со съемочной площадки во время войны.

По словам артистки, у нее действительно сохранилось товарищеское общение с некоторыми актерами. Да, время от времени она может переписываться с коллегами, но только теми, кто открыто осуждает кровавые преступления РФ.

"Да, я переписывалась в свое время с его женой. Сейчас мы тоже друг другу можем что-нибудь иногда написать. С переехавшим в Израиль Анатолием Белым мы очень классно недавно пообщались. Это была очень теплая встреча. Мы работали с ним в кино два или три раза. Кто еще? Леша Горбунов – мой дружбан, но он не жил в России с 2014 года. В конце концов, он там никогда не жил, приезжал на съемки и все. Кого еще вспомнить – не знаю. Я за всеми слежу, но лично не с каждым знакома. Чулпан Хаматова, Яна Троянова – мне очень импонирует, что они открыто выступают против войны", – рассказала актриса в интервью oboz.ua.

Екатерина Кузнецова

Также Екатерина прокомментировала отношение к украинским актерам, которые предали Украину и сейчас зарабатывают кровавые рубли в России. Знаменитость считает, что это только на их ответственности и совести.

"Это не моя ответственность. Это их жизнь и выбор. Они выбрали для себя такой путь. Вспоминая свою жизнь в Москве, не могу сказать, что испытывала к себе какое-нибудь ненадлежащее отношение. Хотя всюду рассказывала, что я из Украины, все это знали. Кто-то из наших скрывал, я никогда этого не делала. Украинский паспорт не меняла принципиально. Я себя относила к людям, которые живут там как заробитчане", – добавила Кузнецова.

Напомним, недавно активист Сергей Стерненко оригинальным способом публично отомстил Ани Лорак.

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