Звезда "Кухни" Кузнецова публично обратилась к жениху-иностранцу, с которым живет за границей

Украинская актриса, звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 11 ноября, ее жених, бизнесмен Максим Аплин отмечает день рождения. По случаю праздника Екатерина опубликовала редкое фото с возлюбленным. На изображении бизнесмен позирует в ресторане и разрешает свои дела в телефоне. В публикации актриса публично обратилась к избраннику с поздравлениями. Она призналась имениннику в чувствах и пожелала счастья.

"Мой Макс, с днем рождения, милый. Я восхищаюсь тобой. Будь счастлив и здоров! Люблю тебя", — поздравила возлюбленного Кузнецова.

Жених Екатерины Кузнецовой / Фото: instagram.com/katykino

Отметим, Екатерина Кузнецова вместе с Максимом с 2017 года. В апреле 2021-го мужчина сделал предложение актрисе. В большинстве пара находится в Испании. Ее избранник, несмотря на русское происхождение, активно поддерживает Украину. Более того, бизнесмен даже задумывался над изменением гражданства и отрекся от всех своих друзей, мыслящих пропагандой.

Напомним, недавно хореограф Женя Кот также рассказал о мини-празднике. Его дочь Леля отметила четыре месяца. Звездные супруги уже наделали с крохой милых фото в стильных луках.

Читайте также: