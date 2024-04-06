Звезда "Кухни" Кузнецова восхитила нежным фото с мужем, который отказался от российского гражданства

Екатерина поздравила возлюбленного с важным праздником.
Актриса Екатерина Кузнецова показала романтическое фото с гражданским мужем-россиянином, бизнесменом Максимом Аплиным.
Так, пара сегодня, 6 апреля, празднует годовщину отношений. Екатерина вместе с мужем уже семь лет. По этому случаю она опубликовала их общее романтическое фото. На изображении актриса позирует в джинсовой юбке и белой блузке, а ее избранник – белой футболке. Возлюбленные нежно смотрят друг на друга на фоне пальм.
"Сегодня 7 лет", - написала Кузнецова и добавила эмоджи в форме сердечка.
В комментариях супруги поздравили немало поклонников и звездных коллег:
- "Мои поздравления! Пусть впереди будет еще много лет и счастья!" – Алексей Суханов
- Любовь спасет мир! Поздравляю
- Мои искренние поздравления. Невероятная пара
- Поздравляю!
Отметим, пара познакомилась в 2017 году. В апреле 2021-го Максим сделал возлюбленной предложение. В начале войны бизнесмен осудил путинскую диктатуру и стал сторону Украины. Возлюбленные сначала уехали из РФ в Шри-Ланку, а затем обосновались в Испании. Недавно Екатерина даже отмечала, что ее жених уже в процессе смены гражданства с русского на украинское.
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