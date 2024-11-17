Звезда "Кухни" Кузнецова заговорила о планах жениха-россиянина переехать в Украину: "Будет тяжело"

Украинская актриса, звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова, которая недавно поздравляла своего жениха-россиянина Максима Аплина с днем рождения, высказалась о личной жизни.

Так, артистка в программе "Ближче до зірок" призналась, что сейчас она с возлюбленным строит отношения на расстоянии. Так случилось из-за длительных съемок Екатерины в проектах на территории Украины. По словам артистки, хоть Максим уже и выражал желание навсегда переехать в Украину, но она против. Актриса говорит, что не может ставить под угрозу жизнь избранника.

"Он порывался приехать, знал, что есть некоторые визы… Но понимаю, что это опасно. Здесь ему будет очень тяжело, несмотря на то, что у него четкая проукраинская позиция", — поделилась звезда.

Екатерина Кузнецова с женихом / Фото: instagram.com/katykino

Тем не менее, Кузнецова уверяет, что длительная разлука отнюдь не мешает их здоровым отношениям. И добавляет, что помогает им преодолевать любые трудности настоящая сила любви.

"Я сейчас приехала в Украину на четыре месяца. Мы не виделись в течение этого времени. Я могу написать книгу, что отношения на расстоянии это возможно, хотя и все говорят, что нет. Считаю, что если есть любовь и желания, заложены смыслы, то можно все преодолеть", – добавила Екатерина.

Напомним, недавно певица Оля Полякова уехала за границу и опубликовала неоднозначное фото, как в Украине ее муж проводил время в компании ведущей Леси Никитюк.

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