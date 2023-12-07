Звезда "Кухни" Назаров метко высмеял пропагандистов и назвал их "тупыми приспешниками власти"

Артист зачитал сатирическое стихотворение, в котором дал ясно понять, как относится к пропаганде в своей стране.

Звезда сериала "Кухня", российский актер Дмитрий Назаров, который выступив против вторжения РФ в Украину, высмеял пропаганду.

За антивоенную позицию артисту немало прилетает от российских пропагандистов, в частности, о нем пишут немало ерунды. На своем YouTube-канале Назаров решил поставить их на место.

Актер зачитал сатирическое стихотворение, где высмеял пропаганду. Назаров отметил, что сейчас российские СМИ только подыгрывают власти. Он сравнил современные времена с советскими и подчеркнул, что даже тогда некоторые журналисты пытались доносить правду.

Дмитрий Назаров / Фото: скриншот с видео

"Я помню было время в брызгах страсти. Перед собой и перед Богом чист. Профессией гордился журналист. Теперь же он тупой приспешник власти. Да, было сложно в век СССР. Но находились светлые умы, что умудрялись из советской тьмы, блистать пером, как гром из стратосферы. Сегодня таковых не наблюдая. Осталась челядь, узкие виски", — зачитал Назаров.

Актер также отметил в своем сатирическом стихотворении, что вся российская журналистика построена на пропаганде. Между тем пропагандисты только и делают, что пытаются угодить власти.

"Ты никакой совсем не журналист, А желтый прихвостень у царского сатрапа. И нет нутра – одна лишь оболочка. Ни охранять не можешь, ни украсть. Ты пятая, но только ты не власть. Ишь, возомнил что! Пятая ты точка", - подытожил актер.

Отметим, Дмитрий Назаров осудил российское вторжение в Украину. За свою антивоенную позицию актер поплатился тем, что его уволили из театра, где он проработал 20 лет. После увольнения Назаров покинул РФ и переехал в другую страну.

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