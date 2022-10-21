Звезда "Квартала 95" Большой в меткой пародии высмеял обращение коллаборанта Стремоусова

Актер и комик Юрий Великий потролил одиозного путиниста Кирилла Стремоусова, недавно обратившегося к жителям временно оккупированного Херсона.

Звезда "Квартала 95" объединил в одной пародии сразу три обращения от коллаборанта, пытавшегося заверить херсонцев об "удачном продвижении спецоперации".

"На этот момент в Херсоне все спокойно и безопасно, поэтому я записываю это обращение из Геническа. Не верьте фейкам, якобы укропы будут наступать на своих, как они их называют, бандеро-пиф...пах...пикпаках. Это чушь — наступать им уже нечем. Но, как я уже говорил, мы настоятельно рекомендуем всем уехать из области на обучение или оздоровление, можно на оздоровительное обучение, или учебное оздоровление", — потролил слова Стремоусова Великий.

Также в видео актер высмеял, как пропагандисты пытаются заверить всех, что все их попытки вывезти население это никакая не эвакуация.

"Повторяю, это никакая не эвакуация. Будь это эвакуация, по городу ездили бы эвакуаторы. У меня лично никакой паники нет, поэтому я уже в Евпатории. Это никакая не эвакуация, мы просто просим вас уехать отсюда, чтобы посмотреть мир. Пока что только "русский мир". У вас есть уникальная возможность взять родителей и уехать в Крым. В Крыму сколько достопримечательностей: развалины Херсонеса, развалины Крымского моста, очень рекомендую", — сказал в пародии актер.

Не обошлось и без троллинга последнего "мема" от Стремоусова, в котором он прифотошопил себя на фоне стелы на въезде в Киев. Великий посмеялся над неудачными заявлениями коллаборанта, а также зачитал пародийное стихотворение об "родине-россии", о которой писал Стремоусов.

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