Звезда "Квартала 95" Елена Кравец неожиданно сменила прическу и очаровала фанов

Актриса, звезда Студии "Квартал 95" Елена Кравец не прекращает экспериментировать над своим образом.
Как известно, в конце января Елена Кравец решилась на радикальные изменения и отрезала длинные волосы, сделав при этом смелое каре.
Впрочем, видимо, такой, несколько суровый образ наскучил артистке, поэтому она снова отрастила волосы и теперь ее прическа выглядит более женственно. Себя с новым имиджем Кравец показал на странице в Instagram.
Актриса разместила несколько снимков, на которых позирует с волосами до плеч. Ее образ дополнили белая шляпка и куртка. На кадрах Елена искренне улыбается и обнимает детей. Что именно это было за мероприятие, Кравец не уточнила. Но призналась, что обниматься было очень приятно:
"Очень хочется обниматься чаще теперь. Без повода. Просто потому, что есть с кем… Пусть так и будет всегда", — подписала Елена.
В свою очередь, подписчики страницы актрисы в Instagram наделали ей комплиментов: "Вам красиво с длинными волосами. Младше выглядите", "какая вы красива", "Елена! Вы — женщина с очень большой буквы! Вы — эталон украинской красоты, уверенности, чувственности и нежности! Горжусь тем, что вы именно в нашей стране, в Украине!".
Напомним, ранее Елена Кравец рассекретила, где находится с младшими детьми и почему старшая дочь вернулась в Украину.
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