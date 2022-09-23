Звезда "Квартала 95" Елена Кравец неожиданно сменила прическу и очаровала фанов

Как известно, в конце января Елена Кравец решилась на радикальные изменения и отрезала длинные волосы, сделав при этом смелое каре.

Впрочем, видимо, такой, несколько суровый образ наскучил артистке, поэтому она снова отрастила волосы и теперь ее прическа выглядит более женственно. Себя с новым имиджем Кравец показал на странице в Instagram.

Елена Кравец раньше сделала каре / Фото: instagram.com/lennykravets

Актриса разместила несколько снимков, на которых позирует с волосами до плеч. Ее образ дополнили белая шляпка и куртка. На кадрах Елена искренне улыбается и обнимает детей. Что именно это было за мероприятие, Кравец не уточнила. Но призналась, что обниматься было очень приятно:

Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

"Очень хочется обниматься чаще теперь. Без повода. Просто потому, что есть с кем… Пусть так и будет всегда", — подписала Елена.

Елена Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

В свою очередь, подписчики страницы актрисы в Instagram наделали ей комплиментов: "Вам красиво с длинными волосами. Младше выглядите", "какая вы красива", "Елена! Вы — женщина с очень большой буквы! Вы — эталон украинской красоты, уверенности, чувственности и нежности! Горжусь тем, что вы именно в нашей стране, в Украине!".

Напомним, ранее Елена Кравец рассекретила, где находится с младшими детьми и почему старшая дочь вернулась в Украину.

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