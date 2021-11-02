Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой впервые показал свою квартиру в новом районе Киева

Актер показал подросших дочерей и красавицу-жену.

Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой впервые показал свою квартиру.

Известный юморист пригласил программу ЖВЛ к себе в гости и познакомил с красавицей-женой Ксенией и показал подросших дочерей Варвару и Серафиму.

Просторная трехкомнатная квартира в новом районе Киева. Главное место в ней – кухня-гостиная. Именно здесь каждый день собираются звезды. Потому что в семье Кошевых – только звезды. Отец – актер "95-го квартала", мать – дизайнер и бывшая танцовщица, старшая дочь Варвара – актриса и начинающая певица, а маленькая Серафима пока что главная вдохновительница всех членов семьи.

Режимы и графики – это вообще не о Кошевых. Поэтому утром в квартире царит тотальный хаос, поскольку Ксения должна собрать обе дочери, собраться самой и выйти вовремя из квартиры по делам. К счастью, вечером дома тишина и согласие: "Какое счастье, мы не делаем уроки дома", — объяснила супруга Кошевого.

После рождения дочерей талантливая танцовщица не вернулась на сцену, а основала собственный бренд. Впрочем, признается – шить наряды для дочерей пока возможности нет. Поэтому в выходные девочки тянут родителей за обновками. Однако, утверждает Кошевой, в воспитании дочерей существуют определенные правила – должны быть дисциплина и хорошие оценки. Если что-то идет не так, суровый отец запрещает девочкам на определенный период пользоваться гаджетами.

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