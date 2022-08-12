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Звезда "Квартала 95" насмешил пародией, как пропагандист Соловьев лжет о "хлопке" в Крыму — видео

Звезда "Квартала 95" насмешил пародией, как пропагандист Соловьев лжет о "хлопке" в Крыму — видео

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Звезда "Квартала 95" насмешил пародией, как пропагандист Соловьев лжет о "хлопке" в Крыму — видео

Фото: скриншот с видео

Украинский юморист, звезда "Квартала 95" Юрий Великий показал пародию на пропагандиста Владимира Соловьева.

Так, 9 августа вблизи поселка Новофедоровка во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы на военном аэродроме "Саки", где находилась российская авиационная техника.

Кремлевские пропагандисты отреагировали на неожиданный "хлопок" и всячески пытались оправдать "несоблюдение техники безопасности". В частности, высказал свое "экспертное" мнение Соловьев.

Великий вдохновился нелепыми заявлениями и создал очередной юмористический шедевр. В частности, в ролике речь идет о окурке и запланированном шоу для туристов.

"На повестке дна у нас сегодня пару каких-то жалких, невинных хлопков, я бы даже назвал их хлопуков, на хорошо защищенном военном аэродроме "Саки". Кто-то там предательски гундит, что наше ПВО якобы не сработало. А кого они должны были сбивать? Непотушенный окурок?! Этот недобычок? Чинарик? Мне тут пишут некоторые, что эти хлопки – дело рук ВСУ. Да где вы видели, чтоб руки могли так хлопать? Это же бред сивова Лаврова", – говорит Великий в образе пропагандиста.

Пользователи не смогли не прокомментировать видео.

  • Талантище Украины... Спасибо огромное за труд и поднятие настроения всей украинской нации
  • Молодец, Юрий. Прямо в точку. Вы своим юмором поддерживаете армию и весь украинский народ. Удачи и мира Украине
  • Прекрасно! Меня восхищает, кроме игры слов, именно актерская игра, талант пародиста. Схватить так модуляции – самый высокий пилотаж!
  • Уважаемый Юрий, как я люблю ваш юмор. Послушаешь и сразу жить хочется. Спасибо

Напомним, певица Ирина Билык на концерте в Майами позвала на сцену маму Наташи Королевой. Когда женщина поднялась к артистке на сцену, Билык ей публично сказала: "Моя очаровательная, несмотря на то, что ваш зять оказался говном…".

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