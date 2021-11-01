Звезда "Квартала 95" Пикалов показал первое тату своего 16-летнего сына на пол руки

Парень набил себе надпись в стиле граффити.

Худрук и актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов похвастался татуировкой своего сына.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Звезда опубликовал фото, на котором видно тату Михаила. Парень решил набить себе на пол руки надпись в стиле граффити. К слову, это первая татуировка 16-летнего сына Пикалова.

Тату сына Александра Пикалова / instagram.com/pikalov95_official

"Первое тату сыночка. Совсем взрослым стал", — подписал фото звезда.

Впрочем, некоторые фанаты не оценили, что актер разрешил парню это сделать. Они отметили, что это слишком рано.

Отметим, Михаил – единственный сын Александра Пикалова. Его мама, Ирина Пикалова, родила парня в 2006 году.

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