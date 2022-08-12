Звезда "Квартала-95" Пикалов показал своего 16-летнего сына, который забавляет детей из Мариуполя

"Детский лагерь на день" для мариупольских детей из столичного центра "ЯМариуполь" устроили в Киевской области уже второй раз.

Идея принадлежит звезде студии "Квартал 95" Александру Пикалову. Развлечения для детей организовали в одном из загородных комплексов недалеко от Киева, говорится в сюжете ТСН. К мероприятию присоединились Наталья Могилевская, Надя Дорофеева, Виталий Козловский и актрисы "Женского квартала".

Артисты не только выступали, но и были детям за аниматоров. Актрисы "Женского квартала" танцевали, играли и развлекали. А из бумаги учили вырезать трезубец.

"Мы включили очень громкую музыку когда были танцы. Мальчик стоял маленький, и вот был громкий такой звук "бах". Он оборачивается и приседает. И я такая: "О Боже". Я понимаю, что у малыша это еще триггер какой-то на громкие звуки. Этот момент — это до слез. Потому что дети пропускают через себя эту войну", — поделилась актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина.

Звезды шоу-бизнеса на день стали аниматорами ради детей-переселенцев из Мариуполя

Как рассказал Александр Пикалов, идея сделать "Детский лагерь на день" появилась, когда на улице подошли сфотографироваться дети из Мариуполя, живущие сейчас в столице.

"Неожиданно. И фонд появился так, и эта инициатива создать этот лагерь на день. Надо, потому что дети – это наше будущее. А Мариуполь – это наша гордость. А мариупольские дети, они все наши! Приходите, помогайте нам. Это не обязательно донаты! Хотя они тоже нужны. Хотите в бассейн прийти с детьми поиграть – приходите. Хотите спеть – приходите. У вас есть какой-то проект – давайте, у нас не только дети, мы и военным помогаем!" – сказал Пикалов.

Александр Пикалов с сыном

К хорошей инициативе присоединилась и семья Пикалова. Так, сын звезды "Квартала 95", 16-летний Михаил — провел тренировку по футболу. "Он у меня футболист, вот, не отказал отцу", – сказал Пикалов.

Объединяются звезды, предприниматели и просто небезразличные люди. Лагерь организовывают раз в неделю. Узнать о нем можно в фонде "ЯМариуполь".

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