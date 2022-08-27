Звезда "Квартала 95" Великий обстебал минобороны РФ за "сбитый спутник" и "хлопок" в России

Актер "Квартала 95" Юрий Великий в очередной раз высмеял жалкие попытки российских властей оправдать свои проигрыши в войне с Украиной.

Артист Юрий Великий не упустил возможности постебать минобороны РФ, которое придумывает себе подвиги и скрывает реальные причины взрывов в оккупированном Крыму и российских городах.

Актер поделился шутливым роликом на своем YouTube-канале. Таким образом Великий хотел показать, насколько смешно выглядят все заявления окупантов.

"Хочу отметить, что на 183-й день нашей трехдневной "спецоперации", мы добились небывалых успехов. Эти успехи настолько небывалые, что их никогда и не бывало", — начал свой "брифинг" от имени минобороны РФ Великий.

Не обошел актер и бессмысленное заявление россиян, по поводу якобы сбитого спутника, на который собирали средства украинцы.

"Лучшим образом проявили себя наши ВКС – воздушно-косметические силы России. Им удалось сбить спутник с какими-то непонятными американскими буквами, на который украинцы собирали всей страной. Это был зафиксирован первый космический "хлопок". По данным разведки мы сработали на опережение и сбили спутник еще до того, как его украинцы купили", — пошутил Великий.

Простебал артист и то, что в "хлопках" в российских городах виноваты "погодные условия". А на оккупированных территориях Крыма и Херсонской области просто произошло неудачное "совпадение".

Напомним, что ранее Юрий Великий записал забавную пародию на задержание на террориста Игоря Гиркина в Крыму.

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