Звезда "Квартала 95" Великий потролил войска РФ, которые "без паники" перегруппировались на Харьковщине

Звезда "Вечернего квартала" Юрий Великий продолжает развлекать украинцев остроумными шутками. На своем YouTube-канале актер поделился меткой пародией на спикера минобороны РФ Игоря Конашенкова.

На видео актер в образе российского пропагандиста появился с клоунским носом, чтобы "упростить работу украинским фотошоперам". Великий высмеял российскую армию, бежавшую от бойцов ВСУ из-под Харькова.

"Было принято решение перегруппировать наши войска и пойти в контротступление. В связи с этим наша государственная граница плотно приблизилась к украинским солдатам. В результате чего подразделения противника в страхе, в панике срывают наши триколоры и устанавливают вместо них свои двухколоры", — пошутил актер.

Не обошли шутки артиста и позорные попытки россиян оправдаться из-за удачных контрнаступлений ВСУ на Херсонщине. Так, Великий метко назвал действия армии оккупантов "фарш-броском".

"В очередной раз нам удалось обхитрить военно-политическое руководство Украины. Мы сделали вид, что сдаемся на Херсонском направлении, а сдались на Харьковском", — от имени Конашенкова сказал актер.

Напомним, ранее мы собрали для вас топ-10 забавных и метких пародий Юрия Великого. Среди них, в частности пародия на допрос Медведчука и Лукашенко в магазине для взрослых.

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