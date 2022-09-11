Звезда "Квартала 95" Великий снял пародию на побитого Соловьева после приезда Пугачевой в Россию

Так, Юрий Великий снял очередную пародию на российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Впрочем, на этот раз Соловьев в исполнении Великого появился в эфире с побитым лицом. Как известно, недавно пропагандист вышел в прямой эфир с синяками и царапинами на лице.

Что именно с ним произошло, Соловьев не говорил, впрочем, фаны предположили, что это месть со стороны российской звезды Аллы Пугачевой, которую критиковал кремлевский шут.

Когда Пугачева две недели назад вернулась в Россию, она заявила, что первое, что хотела сделать по возвращении в Москву – это "набить рожу одному человеку", но не сказала какому. Однако через некоторое время на странице певицы появилось сообщение, в котором она высмеяла российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Великий, пародируя Соловьева предположил, что с одиозным ведущим могло случиться:

"С чего вы взяли, что меня кто-то побил? Может я сам это сделал. Мало ли что могло случиться. Может я просто полез на дерево спасать котенка и упал потом лицом на котенка. Или может я просто бабушку через дорогу переводил, а ее дедушке это не понравилось. Но откуда вы знаете, может я с бомжами дрался. Я, кстати, как-то дрался с бомжами. Навалил им знатно. Просто в коробку, где они спали. Собственно из-за этого драка и началась", - озвучил свои версии "Соловьев".

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